TECNOLOGIA INVISTA 1MIN

Yázigi oferece aulas de inglês via satélite

SÃO PAULO - As 350 empresas que assinam o serviço de educação à distância da Dtcom, que é via satélite, poderão optar por receber aulas de inglês do curso Yázigi Internexus. O curso do Yázigi estará disponível no sistema Pay-Per-View da Dtcom a partir do segundo semestre deste ano. Pelo acordo da parceria, a Dtcom […]