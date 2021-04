Celgpar (GPAR3)

ECONOMIA INVISTA 2MIN

A Gol no azul; Leilão da Celg-D…

Segunda-feira 15 – Ao menos 12 companhias divulgam seus resultados nesta segunda-feira – o último dia do trimestre com muitos balanços na agenda. Entre elas estão a companhia aérea Gol e a siderúrgica CSN. A Gol deve continuar sofrendo com a fraca demanda no país, mas queda do dólar deve ajudar a diminuir os custos […]