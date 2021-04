MUNDO INVISTA 38MIN

O poder verde

Para Thomas L. Friedman, autor de O Mundo é Plano e colunista do jornal The New York Times, os Estados Unidos podem ajudar a salvar o planeta se liderarem a corrida pela energia limpa. Leia, a seguir, a íntegra do artigo publicado em EXAME: I. Um dia, o Iraque, o nosso trauma pós-11 de setembro […]